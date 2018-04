Donnavventura torna alla scoperta del Ticino

(LE FOTO) Le protagoniste della trasmissione di Rete4 sono giunte in Ticino per girare una delle 4 puntate dedicate alla Svizzera che andranno in onda in autunno.

di Ester Bernasconi

Una trasmissione nata 29 anni fa quella del programma Donnavventura in onda su Rete4, dalla quale ora nasce lo spin-off “Donnavventura Green”, nel quale il rispetto della natura e del territorio si uniscono a una nuova formula di viaggio e di racconto. In questi giorni le protagoniste “green” si trovano alla scoperta del Ticino, ma non si fermeranno solo qui. Infatti il loro viaggio proseguirà fino al 29 aprile alla ricerca di particolarità in tutta Svizzera.

“Il progetto è nato da una collaborazione con Svizzera Turismo Milano - come ci spiega il direttore di Ticino Turismo Elia Frapolli - che ha proposto alla trasmissione di girare un tour reportage sulla Svizzera, basato soprattutto sul Grand Tour of Switzerland”, l’itinerario lanciato due anni fa per permettere ai turisti di scoprire le bellezze naturali e culturali del nostro paese.

“Il tour delle ragazze di Donnavventura Green è cominciato il 21 aprile con una visita al Parco Scherrer di Morcote, al LAC, al Parco della Foce del Cassarate e alla Cattedrale” ci dice ancora il direttore Frapolli. Un ritorno nel nostro Cantone per scoprire le novità di Lugano, dopo l’avventura del 2014. Non è infatti la prima volta che il programma si interessa del nostro territorio.

Martedì invece la troupe di Donnavventura Green è inoltre stata sul Monte Generoso, dove grazie all’uso dei droni “ha potuto effettuare riprese che potessero valorizzare al meglio il nuovo edificio”. Hanno potuto regalare nuove prospettive non solo del Fiore di Pietra ma anche della città di Lugano, che è stata d’aiuto insieme alla Ticino Film Commission e a Claudio Chiapparino, direttore della Divisione eventi e congressi di Lugano, per quanto riguarda il rilascio dei permessi per filmare con l’uso di queste nuove tecnologie.

I numeri di Donnavventura

La trasmissione va in onda da settembre a ottobre la domenica pomeriggio su Rete 4. Nelle 12 puntate dell’edizione 2016-2017 sono stati raggiunti circa 4 milioni di telespettatori ogni settimana. Ma il mondo di Donnavventura dopo 29 anni si è allargato anche ai social media, dove raggiunge oltre 1 milione di contatti e ha oltre 220mila follower su Facebook, 10mila su Twitter e 50mila su Instagram.

“Molte persone, tra i quali anche turisti, hanno fermato la troupe, chiedendo di poter fare delle foto con le ragazze” ci racconta infine Elia Frapolli, confermando che si tratta di un reality molto conosciuto e apprezzato anche in Ticino.

Le 4 puntate riguardanti la Svizzera saranno trasmesse tra settembre e ottobre su Rete 4 sempre la domenica pomeriggio. Ma la troupe tornerà in Ticino anche in luglio, per la precisione in Valle Verzasca, per una due giorni alla scoperta del lato più estivo della nostra regione. Da non perdere.