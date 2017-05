"Dopo gli scandali è ora della credibilità"

La seduta odierna di Gran Consiglio è iniziata con il ricordo di Marco Maspoli da parte del presidente uscente Fabio Badasci . Maspoli, recentemente scomparso, è stato deputato in Gran Consiglio nelle file della Lega dei ticinesi dal 1999 al 2003. Prima di lasciare la parola al nuovo presidente Walter Gianora, Fabio Badasci (Lega) ha ringraziato i colleghi e ricordato le soddisfazioni ottenute. Unico neo, ha ricordato togliendosi un sassolino dalla scarpa, la festa per l’inaugurazione di AlpTransit lo scorso giugno, quando “le FFS si sono dimenticate di me ma anche di tutti voi” ha detto rivolgendosi ai colleghi deputati.

È stato poi presentato il nuovo Ufficio presidenziale composto da Walter Gianora (PLR) presidente, Pelin Kandemir Bordoli (PS), prima vice-presidente e Claudio Franscella (PPD), secondo vice.

“Accetto questa carica non senza emozione, perché, pur essendo consapevole di servire questo Parlamento e questo Paese unendo operatività, passione e rappresentatività istituzionale, so anche che, grazie al nostro sistema di milizia, il presidente del Gran Consiglio è un cittadino comune, al quale sono affidate delle particolari mansioni e responsabilità, ma rimane uomo con virtù, pregi e difetti di qualsiasi altro cittadino”. Così ha esordito il neo presidente Walter Gianora nel suo discorso. “A seguito dei recenti scandali, le istituzioni sono state minacciate e hanno perso il vigore della loro immagine: sono fatti certamente deplorevoli, ma che vanno accertati in tutte le loro dimensioni per poterli oggettivamente giudicare e trarne le giuste conclusioni e i giusti correttivi” ha detto riferendosi ai due scandali che hanno interessato il nostro Cantone, quello relativo ai permessi facili che ha visto coinvolto il Dipartimento delle istituzioni e quello riguardo al mandato diretto alla Argo1 da parte del Dipartimento della sanità e socialità. “Errare è umano, perseverare è diabolico: pertanto dobbiamo sforzarci nel dar prova di questa nostra affidabilità, dedicando tutte le nostre energie nel compito affidatoci dagli elettori per ricercare le soluzioni migliori ai problemi più importanti di questo Paese.” "Una parte di Paese soffre, attonita di fronte a questo mondo globalizzato in continua trasformazione, che produce, specialmente nel mondo del lavoro, una crescente frantumazione dell’impiego con marcati effetti e squilibri sulla coesione sociale. I confini politici non sono mutati, ma a tutti gli effetti vengono costantemente stravolti dal processo generato dalla globalizzazione con ripercussioni sugli usi e i costumi della società, sulle percezioni e sulle esigenze della popolazione. Grandi sfide quindi ci attendono, in special mondo nel mondo dell’occupazione, pensiamo solo a quella della quarta rivoluzione industriale, che già ci coinvolge attivamente" ha detto ancora Gianora.

"Come Parlamento, nell’ambito delle nostre competenze cantonali, siamo chiamati a fare la nostra parte votando leggi e regolamenti, in collaborazione col Governo per dare le giuste risposte ai problemi. Le forze politiche sono tutte quindi chiamate a sentire questa responsabilità nel garantire il rispetto della dignità delle persone più bisognose, ma nel contempo devono poter assicurare le risorse necessarie per assolvere questi compiti. Tutto sommato mi sento di dire che in questa prima metà di legislatura, a parte una qualche difficoltà, le forze politiche hanno dato prova di compattezza e determinazione nell’affrontare, passo dopo passo, l’impellente problema del risanamento finanziario, per il quale anche il popolo si è espresso, esigendo di rispettare i vincoli posti dal freno al disavanzo."

“Personalmente sono dell’avviso che la politica non debba mai cavalcare le manifestazioni di populismo e che non vadano mai alimentati i sentimenti e le bugie che servono solo ad illudere la gente e a creare false aspettative di un mondo migliore. Bisogna invece che la politica fornisca dati oggettivi e che indichi la strada giusta per la crescita e il progresso.” Ha detto ancora Gianora. "Sono dunque contrario agli slogan, ai proclami che fanno credere a facili soluzioni; sono invece dell’avviso che vadano calibrate bene le situazioni per trovare soluzioni ad ogni singolo problema della nostra realtà".

“Non scordiamoci mai, nel giudicare il nostro Paese, che viviamo nel luogo più bello al Mondo, in un Paese che ha saputo fare in questi anni molte conquiste, anche se non mancano i problemi, come d’altronde in tutte le parti del mondo. Ho avuto la fortuna, che penso pochi hanno avuto, di precedere quest’anno di presidenza del Parlamento con la presidenza della Commissione della gestione e delle finanze, commissione a cui compete l’alta vigilanza dello Stato e pertanto collocata sul crocevia dove passano i temi politici più importanti di questo Cantone. Questo in un momento delicato della politica cantonale, scandita dai noti fatti citati precedentemente e dai temi di natura finanziaria." "Quest’esperienza mi ha permesso di convincermi ancor più che un clima armonioso e costruttivo, favorito dalle persone che compongono il consesso, risulta essere la condizione fondamentale per trovare, uniti nella diversità, i giusti compromessi che portano alle praticabili soluzioni dei problemi", ha concluso il neo presidente del Parlamento Walter Gianora.

(CTOMA)