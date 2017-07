Due fughe di gas in Ticino

Fuga di gas oggi pomeriggio attorno alle 17 in un campeggio di Tenero: i pompieri di Tenero e Locarno sono intervenuti in via Roncaccio. Una volta giunti sul posto hanno potuto appurare che vi era effettivamente una perdita in una cisterna esterna e a titolo precauzionale è stato evacuata l'intera struttura durante le operazioni di svuotamento. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del SALVA ma non si registrerebbero intossicati o feriti. Sul posto anche la Polizia Cantonale e quella comunale. Le cause della perdita non sono al momento note.

Inoltre oggi pomeriggio l’unità chimica regionale dei pompieri di Chiasso è stata allarmata per la perdita di gas dall’impianto refrigerante in un centro commerciale in via al Ponte a Morbio Inferiore. Giunti sul posto i militi hanno appurato che la perdita era localizzata nel locale cantina e, muniti di apparecchi per la protezione della respirazione, l’hanno isolata. In seguito i locali sono stati ventilati. Ticino Soccorso 144 ha inviato sul posto a titolo precauzionale i soccorritori del SAM ma nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche, Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.