Due incendi di bosco a Chironico e Mesocco

Due incendi di bosco sono divampati nel pomeriggio di oggi, martedì, a Chironico e Mesocco. Il forte vento sta alimentando le fiamme, la cui origine al momento non è nota.

Il rogo più importante dei due roghi ha interessato la frazione di Faido. Una decina di persone, che stava trascorrendo le vacanze natalizie sui monti a 1.200 metri di altezza, è stata fatta evacuare per precauzione pur non essendo vicina alle fiamme. Stanno tutti bene. Alcune persone sono state portare al sicuro con l'elicottero della Rega. Sul posto dopo le 16 sono giunti circa 20 pompieri delle Tre valli e un elicottero, impegnati per ore nello spegnimento. L'operazione è resa difficoltosa dal favonio.

Il secondo incendio si è invece sviluppato verso le 18 in un bosco della Mesolcina (GR), fra i comuni di Mesocco e Soazza. Secondo le informazioni divulgate dalla polizia cantonale grigionese, le fiamme hanno colpito un'area che si estende per 200 metri in larghezza e per 600 in altezza nei pressi del castello di Mesocco. La circolazione sull'autostrada A13 è stata bloccata a causa del conseguente pericolo caduta massi. (red/ats)