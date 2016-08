Due rapporti sulla manovra

Discusse le proposte del PS che, però, non trovano la maggioranza. PLR, Lega e PPD continuano sulla loro strada. UDC e Verdi, per ora, aspettano.

di Nicola Mazzi

I rapporti di maggioranza e di minoranza, sulla manovra finanziaria del Consiglio di Stato, arriveranno la prossima settimana sui banchi della Gestione. Con ogni probabilità il primo avrà la firma di PLR, Lega e PPD, mentre il secondo del PS.

La seduta di ieri mattina, come ci conferma il presidente Walter Gianora (PLR), ha visto un paio di audizioni (con i rappresentanti degli aiuti a domicilio e con Maurizio Albisetti presidente dell’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi), dove sono state illustrate le misure che li coinvolgono.

Ma la discussione più importante si è tenuta sulle proposte del Partito socialista, scaturite dal comitato cantonale di sabato.

Ricordiamo che il PS ha chiesto che sei misure (per un importo di 18 milioni) vengano tolte dalla manovra finanziaria presentata dal Governo. Rispetto al messaggio governativo il quale indicava risparmi per 185 milioni, il PS ha chiesto lo stralcio di alcune misure compensate grazie ad azioni verso le fasce più ricche della popolazione. In particolare ha chiesto che si rinunci a risparmi sui sussidi di cassa malati, al contributo per i beneficiari dei servizi di assistenza e cura a domicilio, all’abolizione dei 120 giorni aggiuntivi di indennità di disoccupazione, alla riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi e alla riduzione dei contributi di localizzazione geografica per le regioni periferiche. Una misura, quest’ultima, che comunque anche gli altri partiti intendono levare.

Da parte loro PLR, PPD e Lega continuano sulla loro strada, elaborata all’inizio dell’estate. Quindi un "sì" alla manovra del Governo, ma con alcuni risparmi in più sulle uscite (sussidi di cassa malati, borse di studio e personale dell’Amministrazione). In gioco ci sono altri 20-25 milioni di risparmi che farebbero lievitare la manovra vicino ai 210 milioni.

«Noi siamo aperti a valutare le misure presentate dal PS», ci dice uno dei tre relatori del rapporto di maggioranza Alex Farinelli (PLR). «Tuttavia non credo che alla fine si arriverà a un solo rapporto perché loro non condividono alcune misure che noi proponiamo di aggiungere». L’obiettivo, ce lo conferma Farinelli, è quello di andare in aula parlamentare per la seduta di fine settembre, ma solo settimana prossima si avrà un’idea più chiara dei tempi. «Solamente in quel momento capiremo le varie posizioni sui rapporti e quindi sapremo se ci saranno già le firme». In effetti nei prossimi giorni i vari gruppi parlamentari discuteranno dei rapporti al loro interno e decideranno in merito.

Gli altri partiti, per ora, stanno a guardare. L’UDC, per bocca di Gabriele Pinoja, ha detto che non intende elaborare un rapporto di minoranza, ma che valuterà i due documenti per poi decidere quale appoggiare. Anche i Verdi (rappresentati da Franco Denti in Gestione) hanno scelto questa strategia e per il momento non intendono esprimersi.