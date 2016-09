Dumping, PMI per il controprogetto

Così alcune piccole e medie imprese del Canton Ticino in merito all'iniziativa in votazione il 25 settembre. A loro avviso, genererà solo una fitta burocrazia.

Alcune piccole e medie imprese ticinesi hanno preso posizione in merito al tema in votazione il 25 settembre “Basta dumping salariale”. La loro raccomandazione è quella di votare il controprogetto approvato da Parlamento e Governo.

Le PMI fanno in particolare notare che l’iniziativa contro il dumping genererà una fitta burocrazia, inefficace e dai costi sproporzionati (oltre 10 milioni di franchi) sia per loro che per i contribuenti.

Le aziende del Ticino lamentano, oltretutto, un indebolimento delle condizioni quadro e un ulteriore svantaggio rispetto alle aziende estere e ai padroncini con sede nel Cantone.

(Red)