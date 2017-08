È morto Sergio Salvioni

È morto oggi, domenica, all'Ospedale La Carità di Locarno dopo lunga malattia Sergio Salvioni, ex consigliere nazionale e agli Stati per il Partito liberale radicale ticinese. Aveva da poco compiuto 90 anni. Ne da notizia il sito della Regione.

Come indica il Dizionario storico della Svizzera, Salvioni è nato a Bellinzona nel 1927. Dopo il liceo a Lugano, ha studiato diritto alle Università di Basilea e di Berna (1947-51), conseguendo il dottorato nel 1951. Nel 1953 ha ottenuto il brevetto di avvocato e notaio e nel 1962 ha aperto uno studio professionale a Locarno.

Esponente di spicco dell'ala radicale del partito liberale radicale ticinese, ha fatto parte del Gran Consiglio ticinese (1971-87), del Consiglio nazionale (1983-91) e del Consiglio agli Stati (1991-95).

È stato dapprima membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda elettrica ticinese (1986-89) e poi suo presidente (1989-97). Nel 1986 è stato nominato dal governo filippino suo rappresentante legale in Svizzera per il recupero dei fondi depositati nella Confederazione dall'ex presidente Ferdinand Marcos.

(Ats/red)