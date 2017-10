È ufficiale: richiesta una CPI sul caso Argo1

La Gestione ha annunciato l'intenzione di istituirla per far luce sull’operato del Governo e dell’Amministrazione. Nella prossime seduta, il GC dovrà approvarla.

La presidente della Commissione della gestione, Pelin Kandemir Bordoli (PS), prendendo la parola in Gran Consiglio ha comunicato l’intenzione della Gestione di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta per far luce sull’operato del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione sul caso Argo 1.

La richiesta è stata messa all’ordine del giorno per la seduta di novembre per Parlamento, il quale sarà chiamato ad approvarla.

(M.S.)