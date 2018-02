Ecco chi è l'assicurato moroso

Nel periodo 2012-15 gli assicurati morosi in Ticino erano 25'334. Di questi, un anno dopo, 3’548 erano inseriti nella "lista nera" degli assicurati sospesi, ai quali cioè non vengono più coperte le prestazioni mediche, se non quelle urgenti. Ma chi sono queste persone? Come escono e come entrano nella lista dei sospesi? A queste domande hanno cercato di rispondere alcuni ricercatori della SUPSI, su incarico dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), tramite uno studio presentato questa mattina a Bellinzona.

L'identikit dell'assicurato sospeso è questo: nella maggior parte delle volte è un uomo, di età media sui 43 anni, con figli a carico solo in un quinto dei casi. Esso, prevalentemente, è nella "black list" da più di 3 anni.

E con il passare degli anni gli assicurati sospesi aumentano sempre di più: nel 2013 erano infatti 881, mentre nel 2016, appunto, 3'548. "Questo perché le uscite dalla lista sono regolari, ossia circa il 20% delle persone annulmente, ma cresce il numero di assicurati che vi entrano", ha spiegato Spartaco Greppi, professore e ricercatore della SUPSI.

(Red)