Energia e tassa sul sacco verso il Sì

Seggi aperti in tutta la Confederazione fino a mezzogiorno. In Ticino ci sono due oggetti in votazione: la strategia energetica 2050 a livello federale e la tassa sul sacco a livello cantonale.Per attuare la Strategia energetica 2050 il Parlamento ha adottato la revisione totale della legge sull'energia. La prima tappa di questo programma di misure volto a ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili (idrica, solare, eolica, geotermica e da biomassa) mira ad aumentare la produzione delle energie verdi a 11.400 gigawattore (GWh) entro il 2035 (rispetto ai 3000 GW di adesso). In Ticino invece si è chiamati a decidere sulla tassa sul sacco, cioè l’introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura.

Ore 10.30: Lostallo dice no

Intanto sono stati resi noti i risultati del Comune di Lostallo, in Mesolcina. Ancora prima delle 10.30 (le urne chiudono alle 12) gli abitanti del Comune mesolcinese hanno respinto la Strategia energetica 2015 con 82 voti favorevoli e 107 contrari. La partecipazione è stata piuttosto bassa, 35,7%.

Ore 11.14: in Argovia vincono i contrari

Sono ora una quarantina i Comuni argoviesi che hanno concluso lo spoglio dei voti. Stando a Radio Argovia, sulla Strategia energetica 2050 ad avere la meglio per il momento sono i contrari. L'oggetto è infatti stato bocciato sia a Kallern (43 sì contro 61 no), sia Bergdietikon, sia a Boswil (155 sì contro 165 no), sia a Oberwil-Lieli (399 sì contro 493 sì).

Ore 12.10: Nidwaldo dice sì

Nidwaldo ha invece detto sì, di misura, alla Strategia energetica 2050 con il 50,57% di voti favorevoli e il 49,43% di contrari. La partecipazione al voto è stata del 44,55%.

Ore 12.15: Glarona contrario

Il Canton Glarona ha respinto la strategia energetica con il 56,3% di contrari su 9419 votanti.

Ore 12.15: Appenzello Esterno approva

La maggioranza dei 17.314 elettori di Appenzello Esterno segue la linea governativa: 53,8% di sì

Ore 12.30: Maggioranza dei Cantoni verso il Sì

La prima proiezione proveniente dal Canton Zurigo indica un 59,6 di Sì alla Strategia energetica 2050. Mentre nel Canton Vaud, dopo che sono state scrutinate il 37% delle schede, il SÌ alla Strategia energetica 2050 è in vantaggio con circa il 70% dei voti. Stessa tendenza a Lucerna, dove i favorevoli sono in vantaggio con il 55,6%, e a Basilea Città, dove i SI' sono attualmente al 62%.

Ore 12.30: Dai Grigioni un netto Sì

Il 58,7% dei grigionesi ha approvato la strategia federale sull'energia.

Ore 12.30: in vantaggio la tassa sul sacco

Anche la tassa sul sacco sembra ricevere il favore dei ticinesi. I risultati parziali (scrutinati 70 comuni sui 115) danno in netto vantaggio il fronte dei favorevoli: quasi 60% dei ticinesi avrebbe detto Sì

(Red)