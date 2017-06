Esce di strada sull'A2 all'altezza di Taverne

Un incidente della circolazione è avvenuto domenica mattina, attorno alle 04:00, sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza di Taverne. Stando alle prime informazioni ricevute il conducente di un’auto di piccola cilindrata, immatricolata in Ticino, che circolava tra Rivera e Lugano, giunto all’altezza di Taverne, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada terminando la sua corsa ribaltato sul tetto nell’adiacente scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde che hanno prestato le prime cure allo sventurato. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale per gli accertamenti di rito ed il carro attrezzi del SCSS per il recupero del veicolo accidentato