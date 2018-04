Espoprofessioni, premiato un allievo di Cevio

In occasione dell’edizione 2018 di Espoprofessioni, la Scuola d’arti e mestieri di Trevano ha proposto il concorso “SAMT CUBE”, legato a una serie di domande sulla scuola e aperto a tutte le ragazze e i ragazzi che stanno frequentando la scuola media.

Il vincitore, estratto a sorte negli scorsi giorni, è Athos Cadei, della scuola media di Cevio. La premiazione ha avuto luogo ieri presso la sede della Scuola d’arti e mestieri di Trevano, in occasione della giornata di porte aperte. Athos Cadei si è aggiudicato una videocamera/fotocamera per ritrarre momenti di avventura.

La Scuola d’arti e mestieri di Trevano promuove diversi progetti che permettono la collaborazione fra le sezioni, che a Trevano sono l’elettronica multimediale, l’informatica, il disegno tecnico e la chimica. La formazione a tempo pieno ha la durata di 3 anni per la sezione chimica e 4 anni per le altre sezioni e integra le lezioni di maturità professionale in aggiunta alle lezioni professionali. Durante gli anni di formazione la scuola organizza degli stage per relazionare i/le giovani con il mondo del lavoro. Alla fine della formazione le apprendiste e gli apprendisti hanno la possibilità di accedere direttamente alle Scuole universitarie professionali, come pure alle Scuole specializzate superiori.

Iscriversi alla Scuola d'arti e mestieri

Ogni anno la scuola accoglie un centinaio di nuovi apprendisti. La scelta scaturisce dalle condizioni di entrata (per la frequenza della Maturità Professionale) e da un test attitudinale. L’iscrizione per l’anno 2018-2019 è possibile fino al 22 maggio prossimo compilando il formulario di iscrizione che si trova sul sito www.cpttrevano.ch. L’iscrizione permetterà di essere convocati al test attitudinale, che avrà luogo sabato 9 giugno, e permetterà la scelta delle nuove persone che inizieranno la loro formazione professionale a partire da settembre 2018.

(Red)