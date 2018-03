Espoprofessioni si conferma un successo

Oltre 30mila visitatori, fra ragazzi al termine della scuola, genitori e adulti in cerca di una riqualifica professionale, hanno avuto modo di informarsi al Centro esposizioni di Lugano negli stand sulle 236 opportunità formative offerte in Ticino. Ottima, dunque, l’accoglienza per il salone del terziario proposto da Espoprofessioni, il padiglione che ha presentato, in maniera strutturata, le possibilità di perfezionamento dopo l’ottenimento di un primo Attestato federale di capacità (AFC) nelle Scuole Specializzate Superiori (SSS) o nelle Scuole universitarie professionali (SUP). «Il grande salone delle professioni – che si è chiuso sabato – ha mostrato una volta di più la forza del sistema duale svizzero», commenta Rita Beltrami, direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale.

Nel corso della fiera, sono state presentate alcune nuove formazioni emergenti in uno scenario del mondo del lavoro in trasformazione. Due, fra le tante: nel settore sanitario si è parlato di “tecnologo per dispositivi medici AFC”, professionisti che lavorano negli ospedali, cliniche, centri sanitari per eseguire la sterilizzazione di strumenti. Nel settore alberghiero si è rivelato al pubblico “l’impiegato in comunicazione alberghiera AFC”. Si tratta di figure professionali che lavorano a diretto contatto con la clientela. Accanto a mestieri che nascono, Espoprofessioni si è rivelata la cartina di tornasole per capire che anche le “vecchie” professioni non sono più le stesse, ma si sono evolute, sono cambiate seguendo le trasformazioni della società e del mercato del lavoro, rispondendo così a nuovi bisogni. Molto apprezzata anche l’iniziativa aTUxTU che, giunta alla terza edizione, ha permesso di svolgere circa 500 colloqui di lavoro fra giovani in cerca di un posto di tirocinio e una trentina di aziende formatrici alla ricerca di apprendisti.

