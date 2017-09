Estate bella, ristoratori felici

di Nicola Mazzi

È stata un’estate soleggiata anche per i ristoratori. La conferma arriva sia dall’inchiesta eseguita dall’Ustat (Ufficio cantonale di statistica) sia dal presidente di Gastroticino Massimo Suter. Proprio con lui abbiamo fatto un bilancio. "In linea generale credo che nessuno sia uscito in perdita. C’è chi ha fatto buoni affari e chi è uscito in pareggio, ma credo che si possa essere soddisfatti. Certo, ci sono regioni che hanno avuto più successo e altre meno, ma tendenzialmente se devo dare una percentuale posso indicare un +10% rispetto allo scorso anno".

Entrando nel dettaglio Suter chiarisce che ad aver approfittato di questa stagione sono stati anche i grotti: "La gente, soprattutto sul mezzogiorno, è andata a cercar refrigerio nelle Valli e in diverse occasioni i grotti hanno registrato il tutto esaurito".