Falsi permessi, altri due arresti

A seguito degli interrogatori svolti dagli inquirenti in merito all'inchiesta per tratta di esseri umani e corruzione, la polizia ha proceduto oggi al fermo di altre due persone: una 23enne cittadina svizzera e un 27enne cittadino turco entrambi residenti nel Bellinzonese.

Durante le perquisizioni sono infatti stati sequestrati diversi fogli di carta di sicurezza e custodie di plastica per diversi tipi di permessi per stranieri. Dagli accertamenti si è potuto stabilire come il materiale sequestrato sia stato sottratto dalla 23enne, una ex collaboratrice dell'Ufficio cantonale della migrazione, che l'ha poi consegnato al 27enne.

Nei confronti dei due si ipotizzano i reati di furto, subordinatamente ricettazione ed infrazioni alla Legge Federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Antonio Perugini.

Il 25enne ha confessato

Nel frattempo una delle persone arrestate ieri, ossia il 25enne titolare di un'impresa di costruzione con sede a Bellinzona, la Aliu Big Team, ora in liquidazione, ha ammesso di avere corrotto i due impiegati dell'Ufficio cantonale della migrazione (un 28enne e una 28enne, licenziata già nel 2015), anch'essi finiti in manettei ieri insieme a un altro giovane. Grazie a questa truffa ha consentito a diversi cittadini stranieri di ottenere illecitamente un permesso di dimora in Ticino.

Lo riferisce la RSI, spiegando che il 28enne e il 25enne sono fratelli, mentre la giovane è la compagna del 28enne. La coppia però contesta ogni addebito.

Una ventina di casi

Da sottolineare che il 25enne, di origine kosovara, ma cresciuto a Bellinzona, ha diversi precedenti penali (anche se di altra natura). La ditta da lui creata, la Aliu Big Team appunto, non è mai stata operativa, ma è servita solo da pretesto per il rilascio dei permessi in questione, il cui prezzo si aggirava intorno al migliaio di franchi.

Il giovane ha parlato di una ventina di casi in totale.

(Red)