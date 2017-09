Frane e allagamenti per la pioggia

Abbondanti precipitazioni sono cadute nella notte tra giovedì e venerdì in tutto il Ticino, ma soprattutto nel Sopraceneri, creando molti disagi per allagamenti e scoscendimenti. I pompieri di Bellinzona e Locarno sono stati sollecitati diverse decine di volte in tutta la regione.

Per quanto riguarda il Locarnese, dove in circa 4 ore sono caduti circa 180 mm di acqua, i problemi maggiori sono stati riscontrati a Cugnasco dove la strada per i monti Motti e Ditto è stata chiusa per uno scoscendimento e sulla strada che collega Brissago a Ronco sopra Ascona dove si è riversato fango sul campo stradale.

Inoltre sono stati ben 53 gli interventi per allagamenti e 35 i militi impiegati, i quali con pompe e motopompe hanno proceduto alla normalizzazione delle diverse cantine e autorimesse sommerse dalle acqua. I pompieri hanno prestato il loro aiuto soprattutto nei comuni di Ascona, Locarno, Losone, Terre di Pedemonte e a Golino, nelle Centovalli. Qui, il lavoro dei pompieri è stato ripreso dai militi della Protezione civile di Locarno per tutta la notte.

Per quanto riguarda il Bellinzonese, segnaliamo l'allagamento avvenuto nella zona di Carasso, dove si è riempito d'acqua il piazzale del centro di raccolta rifiuti in via Birreria.

(Red)