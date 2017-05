Frontalieri all’EOC, Denti: "È un problema"

10 i responsabili di conduzione e formazione che non abitano in Ticino. Per presidente dell’Ordine dei medici invece dovrebbero abitare nella regione dell’ospedale.

All’interno dell’EOC dieci figure mediche con responsabilità di conduzione e di formazione hanno lo statuto di frontaliere. Lo dice il Governo rispondendo a un’interrogazione di Tiziano Galeazzi e Lara Filippini (UDC). Dieci persone su un totale di 176 e più precisamente: un primario, 3 viceprimari e 6 capiservizio. La maggior parte di essi, precisa l’esecutivo, è assunta in ambiti molto specialistici come radiologia, radioterapia, medicina nucleare e medicina della riproduzione. Secondo il CdS questa situazione è riconducibile alla mancanza di medici formati in Svizzera in alcuni ambiti e alla scarsa partecipazione di medici residenti a concorsi per determinate posizioni.

Stando al CdS il nuovo assetto della Clinica di riabilitazione dell’EOC - che dall’inizio dell’anno riunisce sotto un’unica direzione sanitaria e operativa la Clinica di riabilitazione di Novaggio e il reparto di riabilitazione di Faido - porterà a un rafforzamento del settore. Ed è proprio per la posizione di un medico capoclinica per la sede di Faido a essere stato assunto un frontaliere. Un concorso al quale hanno partecipato solo candidati italiani residenti all’estero e un sudamericano residente in Giura.

Una posizione che è stata criticata dal presidente dell’Ordine dei medici Franco Denti, il quale sul suo profilo Facebook ha rilevato come «spesso un servizio è costituito da un solo medico di riferimento è se quest’ultimo è assente non c’è neppure il servizio. La reperibilità è uno dei criteri imprescindibili per fornire la prestazione medica e per salvaguardarne la qualità delle cure. Essere frontaliere mette senz’altro in discussione la sicurezza del paziente che necessita di questa cura e limita fortemente la supervisione che un primario dovrebbe avere sul suo reparto 24 su 24. Una seconda suggestione - scrive Denti - è che di medici specialisti formati in Svizzera ne abbiamo a sufficienza, anche ticinesi, se non ritornano è perché spesso manca una programmazione, mancano i contatti (giusti) con le Facoltà di medicina e gli ospedali dove avviene la vera formazione clinica e chirurgica. E infine mancano le condizioni quadro (e questo oramai da diversi anni) per poter indurre a scegliere il Ticino».

Secondo Denti: «È strano che quando siamo noi medici che ci mettiamo alla ricerca di un sostituto troviamo sempre un ottimo profilo in Svizzera da far venire in Ticino».

E infine, rivolgendosi ai politici presenti nell’EOC e più precisamente al direttore del DSS, al presidente del CdA e a un altro membro del CdA, li invita a essere più vigili «affinché tutti i medici che hanno responsabilità di servizio e di reparto abbiano la residenza in Ticino e a pochi chilometri dall’ospedale in cui lavorano e ciò nell’interesse della qualità delle cure (celerità di intervento) e della sicurezza del cittadino-paziente ticinese».

(n.m.)