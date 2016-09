Fumo all'aperto, Ghisolfi ritira l'iniziativa

Dopo che ieri l'intera Commissione della Legislazione si è detta contraria (vedi articoli correlati) all'iniziativa che mira a vietare il fumo sulle terrazze di bar e ristoranti, oggi Nadia Ghisolfi ha annunciato la sua intenzione di ritirare il testo (presentato il 22 giugno) "per evitare uno spreco di risorse pubbliche".

"Se da una parte restiamo conviti che si debbano fare dei passi concreti per proteggere ulteriormente la popolazione dai danni provocati dal fumo passivo, dall’altra ci si rende conto che non ha molto senso insistere su questa strada consapevoli che così come presentata, l’iniziativa non ha alcuna speranza di successo in Gran Consiglio", sottolinea la deputata del PPD.

Ghisolfi ha infine aggiunto che almeno l’iniziativa ha avuto il pregio di riportare l’attenzione sul problema del fumo e del fumo passivo, "permettendoci anche di sentire il polso dell’opinione pubblica". Prossimamente lei e gli altri sostenitori si ritroveranno per valutare se e come riproporre un altro atto parlamentare, modificato e rivalutato sulla base delle discussioni e riflessioni emerse in seguito a questa proposta.

