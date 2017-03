Già oltre 2mila firme contro la LIA

Lanciata a metà gennaio, la petizione che chiede l'abrogazione della Legge sulle imprese artigianali (LIA) ha già raccolto più di 2000 firme. Lo fa sapere Andrea Genola che ha lanciato la raccolta firme con la collaborazione di Rete Ticino.

"Questo successo è dovuto esclusivamente alla mobilitazione di artigiani e al passaparola tra loro. Un risultato che dimostra quanta avversione vi sia per una legge che non raggiunge in nessun modo gli scopi dichiarati e aggiunge nuovi problemi moltiplicando quelli già esistenti che affliggono gli artigiani ticinesi (concorrenza estera, burocrazia e costi)", scrive Genola nel comunicato stampa.

Colui che si definisce "l'Artigiano Ticinese qualunque” invita comunque tutte le persone "ad attivarsi nella raccolta delle firme per abrogare questa legge che tocca una libertà fondamentale: quella economica". Le firme già raccolte vanno spedite entro il 13 marzo a Rete Ticino.

"Segnalo che, a quattro mesi dall'entrata in vigore della legge - sottolinea Genola - l'albo LIA non è aggiornato. A fine marzo bisogna rinnovare l'iscrizione con relativa tassa e documenti, e questo anche per coloro che non hanno ancora ricevuto risposta. Purtroppo visto che l'albo non presenta un contatore degli iscritti è laborioso verificare se siano la maggioranza".

(Red)