Giovani sempre più specializzati

di Martina Salvini

Di fronte a un mercato del lavoro che richiede competenze sempre maggiori, meglio farsi trovare preparati e specializzarsi. Devono averlo pensato anche i giovani diplomati delle scuole professionali ticinesi, stando alla fotografia scattata nell’ambito dell’Azione ARI (Apprendisti Ricerca Impiego). In effetti il 26% ha intenzione di continuare gli studi, o a livello secondario (7%), oppure a livello terziario (19,6%) in una Scuola universitaria professionale, in una Scuole specializzata superiore, oppure approfittando degli anni passerella per poter accedere a Politecnici o Università.

L’inchiesta, che ha permesso di censire le intenzioni di 1.891 giovani su 2.991 (il 63.3%) alla fine del proprio percorso di studi, mette in luce diversi aspetti. In primo luogo, come ha spiegato Filippo Bignami, ricercatore dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), più della metà di questi giovani (il 54,6%) si trova in una «situazione soddisfacente». Tradotto: c’è chi – il 28% - a maggio, mese a cui risale l’indagine, aveva già trovato un posto di lavoro, e chi appunto – il restante 26% - ha deciso di proseguire gli studi. Il 29,4% ha invece dichiarato di non aver trovato un’occupazione ma di esserne alla ricerca, mentre il 15,9% non aveva un lavoro, né lo stava cercando. Se, come ha osservato Bignami, «nel corso degli ultimi 11 anni non sono ravvisabili degli sconvolgimenti veri e propri», osservando i dati nel dettaglio si nota come le percentuali di chi ha già trovato lavoro e di chi continua gli studi secondari siano in sensibile diminuzione rispetto agli anni passati. Al contrario balza agli occhi il numero di coloro che proseguiranno gli studi al livello terziario, toccando quota 19%, ossia +3% rispetto all’anno scorso, che era già un record.