Giudici supplenti, la sforbiciata è realtà

La discussione sull’abolizione dei giudici supplenti in materia civile e amministrativa al Tribunale di appello è tornata a infiammare la discussione parlamentare. E se a gennaio si era approvato il principio, oggi si è passati ai fatti. Con 48 voti favorevoli (PLR, Lega, Verdi e LaDestra), 29 contrari (PPD e PS) e 1 astenuto, saranno dunque limitati a 16, anziché 27, gli avvocati che coadiuvano i giudici nell’evasione delle pratiche, e solo per quanto concerne l’ambito penale.

«Non si tratta di operare un taglio, stiamo solo cercando di ottimizzare le risorse», ha affermato la relatrice del rapporto di maggioranza Natalia Ferrara (PLR), che ha poi ribadito la richiesta indirizzata al Dipartimento delle istituzioni, chiamato a «presentare un messaggio che risponda in maniera chiara ai cambiamenti, in attesa della riforma completa con Giustizia 2018».

Di parere decisamente opposto Maurizio Agustoni (PPD), relatore del testo di minoranza, secondo cui «non emerge alcun motivo che giustifichi la riduzione dei giudici. Nessuno ha mai segnalato problemi di conflitto di interesse, e il loro contributo è al contrario apprezzato e necessario». Secondo il deputato, «è invece discutibile che Parlamento, a concorso già chiuso, decida di sforbiciare le autorità giudiziarie», aggiungendo inoltre che «il principio del togliere per dare va bene forse come metodo educativo per raddrizzare bambini viziati, ma non quando si parla di un sistema giudiziario sommerso di procedure».

(Red)