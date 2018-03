Gli sfitti crescono, gli inquilini sorridono

di Nicola Mazzi

Come sta il mercato immobiliare ticinese? Che 2018 sarà? Sono solo alcune delle domande che abbiamo posto a Sara Carnazzi Weber (responsabile dell’analisi settoriale e regionale di Credit Suisse).

In Svizzera prevedete una ripresa del mercato immobiliare con prezzi che torneranno a salire. Il Ticino seguirà questa tendenza?

In linea di massima sì, ma con alcune differenze. Anzitutto, nel nostro Cantone, i prezzi sono cresciuti già lo scorso anno, ma solo per le case unifamiliari. Invece, per gli appartamenti di proprietà, erano calati. E anche nel 2018 dovrebbe continuare a crescere per le case unifamiliari, mentre per gli appartamenti di proprietà non è certo, visto che l’offerta si sta ampliando.

Il tasso di abitazioni vuote a che livello si fisserà? Esiste un reale pericolo di bolla immobiliare?

Il tasso di sfitto sta crescendo e per la Svizzera prevediamo un incremento dal 2,3% al 2,5%. Alcune regioni hanno tassi più alti come il Mendrisiotto che tocca il 5%. Il Luganese è nella media nazionale e il tasso nelle altre regioni del Ticino è nel mezzo. Da noi, inoltre, esiste un problema legato alle costruzioni nuove. Più del 20% di esse (affitto e proprietà) sono vuote. Un fenomeno che tocca soprattutto il Ticino, il Vallese e la Svizzera orientale. Si tratta della seconda tappa nel movimento di eccedenza d’offerta degli appartamenti d’affitto. Qualche anno fa avevamo vissuto un problema simile con i vecchi appartamenti. E ora vengono toccati quelli nuovi. La terza evoluzione dello sfitto toccherà i centri. E questo tra un paio di anni. Prevediamo di conseguenza affitti in calo per i centri città. Per quanto riguarda la bolla immobiliare posso dire che malgrado i timori degli scorsi anni non vi è stato un crollo dei prezzi nella proprietà. Vi è stata una leggera correzione verso il basso, ma non dovrebbe esserci un surriscaldamento. Nella locazione, invece, si è costruito troppo. Perché molti investitori istituzionali si sono buttati sull’immobiliare. Questo lascia presagire un incremento dell’offerta e di conseguenza anche gli sfitti aumenteranno. Una buona notizia per gli inquilini che vedranno scendere i prezzi degli appartamenti.