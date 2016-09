Gran Consiglio, "Bosia Mirra non è degna"

Lo ha dichiarato il deputato leghista Boris Bignasca, polemizzando sulla presenza in aula della socialista finita sotto inchiesta per favoreggiamento all'entrata illegale.

La presenza oggi in aula di Gran Consiglio della deputata PS Lisa Bosia Mirra ha scatenato non poche polemiche. "Bosia Mirra va sostituita" ha esordito il granconsigliere leghista Boris Bignasca, "perché non degna di far parte della commissione che vigila sulle condizioni delle carceri, dopo che qualche settimana fa la socialista è finita sotto inchiesta con l'accusa di aver favorito l'entrata di migranti sul territorio elvetico agendo come passatrice".

La deputata non si è espressa, al suo posto hanno preso la parola il capogruppo socialista Ivo Durisch, ricordando la presunzione d'innocenza. Dal canto suo, la verde Michela Delcò-Petralli ha detto che in Gran Consiglio "hanno già seduto persone sotto inchiesta".

Il presidente della commissione, il PLR Giorgio Galusero, ha fatto sapere infine che Bosia Mirra è stata invitata con una lettera ad astenersi dal partecipare alle riunioni.

(MS)

