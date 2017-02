"Grati ai ticinesi per l'aiuto in Abruzzo"

Questa mattina il consigliere regionale lombardo Luca Marsico, Presidente della Commissione Ambiente e Protezione civile della Regione Lombardia, ha ricevuto una delegazione proveniente Ticino che ha prestato, lo scorso mese di gennaio, la propria opera di soccorso ed aiuto solidale alle popolazioni terremotate del Centro Italia.

Presenti Danilo Cau, coordinatore della spedizione, Raffaele Dadò comandante della Protezione civile di Locarno e Valle Maggia, Joe Palmieri, capo spedizione in Abruzzo, Andrea Saccomandi, proprietario Sabesa Sa che ha messo a disposizione i mezzi utilizzati e, due pompieri di Locarno.

C'era per la delegazione italiana, pure il sottufficiale degli alpini Roberto Caravati, capogruppo alpini di Ispra e, a suo tempo, soccorritore nel terremoto del Friuli del 1976 che ha donato alla delegazione ticinese, assieme al consigliere Marsico, una bandiera italiana.

"Ho voluto esprimere, attraverso questo invito, il sentimento di profonda gratitudine dell'Italia e della Lombardia per la generosa opera svolta dagli amici del Canton Ticino che si sono spesi per le popolazioni terremotate del Centro Italia - sottolinea Luca Marsico, Presidente della Commissione Ambiente e Protezione civile di Regione Lombardia - segno di un legame forte di amicizia e solidarietà sia fra l'Italia ed il Ticino che fra la Lombardia e gli amici ticinesi. In un momento storico dove è più facile "giocare" a dividere che cercare i punti di contatto, è arrivato da questo gruppo di ticinesi un segnale forte, concreto, fatto non solo di parole a loro il mio grazie più sentito e la certezza che anche in futuro avremo sempre modo di collaborare in modo proficuo e positivo."

(Red)