Grave incidente a Piotta sulla A2

Due veicoli pesanti con rimorchio sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto verso le 12. Chiusa l'autostrada in direzione nord. 3 feriti, uno molto grave.

Un grave incidente della circolazione è avvenuto, oggi, mercoledì poco dopo a mezzogiorno sull’autostrada A2, direzione nord, in territorio di Piotta.

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due veicoli pesanti con rimorchio. In totale vi sarebbero tre persone coinvolte una delle quali, il conducente del veicolo tamponante, avrebbe riportato ferite gravissime. I pompieri del Centro di Intervento del Gottardo stanno lavorando per estrarlo dalle lamiere. Ferite meno gravi per gli altri due protagonisti. Sul posto anche un elicottero della REGA. È presumibile che l’autostrada resterà chiusa per diverse ore.Sul posto soccorritori, pompieri ed agenti della Polizia Cantonale.

L’autostrada A2 è chiusa in direzione nord all’altezza di Quinto.

Seguiranno aggiornamenti.

(Red)