Grazie di cuore per il vostro sostegno al GdP

La redazione del Giornale del Popolo ha lanciato un appello, a seguito dell'annuncio della chiusura del Giornale, per salvaguardare una voce storica della Svizzera Italiana: "Aiutateci a mantenere il pluralismo dell’informazione".

In una decina di giorni sono arrivate oltre 1'600 sottoscrizioni (vedi sotto), ma soprattutto parole di sostegno e di affetto che ci hanno riempito il cuore di gioia. Per questo non possiamo che ringraziare tutti voi per l'attaccamento che avete dimostrato al GdP e per essere stati vicini a tutti i dipendenti.

GRAZIE MILLE da parte di tutto il Giornale del Popolo!

Hanno sottoscritto l’appello: