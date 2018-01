Gualtiero Marchesi e il Ticino

«Sei stata una delle persone più straordinarie mai incontrate e che hanno saputo dare una svolta alla mia vita… di quelle che con il loro esempio cambiano il mondo». Con queste commuoventi parole si è espresso il cuoco ticinese Pietro Leemann, il discepolo prescelto per tessere la “laudatio funebris” alle esequie del suo maestro Gualtiero Marchesi celebrate la scorsa settimana nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Milano. Il valmaggese Pietro Leemann (oggi titolare dello stellato ristorante Joia di Milano) è stato anche l’allievo prediletto del grande chef brissaghese Angelo Conti Rossini che, già all’inizio degli anni Ottanta, accolse Marchesi nel Circolo dei cuochi del Verbano distinguendolo come socio onorario.

In seguito Gualtiero Marchesi divenne ormai di casa in Ticino intervenendo spesso a incontri benefici e gastronomici promossi soprattutto con la rivista Gastronomie & Tourisme in collaborazione con la RTSI. Memorabile e di richiamo internazionale fu la serata mondano-gastronomica organizzata nel 1986 con l’allora direttore dell’hotel Splendide di Lugano Aniello Lauro dove Marchesi s’impose come protagonista tra illustri gastronomi e chef svizzeri del calibro dei leggendari Fredy Girardet e Roland Pierroz.

Storico fu anche il dîner di gala benefico svoltosi nel 1988 all’hotel Eden di Paradiso a seguito di un mega-dibattito televisivo orchestrato con maestria da Mascia Cantoni tra i quattro “tenori” della cucina del tempo: Gualtiero Marchesi e Angelo Conti Rossini con lo svizzero-londinese Anton Mosimann e il ginevrino René Rastello.

Che Marchesi amasse molto il Ticino lo dimostra anche il fatto che provò più volte a trasferirsi a Lugano, dapprima per l’apertura del ristorante di Villa Sassa e, qualche anno dopo, quando cercò di riprendere lo storico ristorante Bianchi di via Pessina. Il caso volle diversamente ma le sue amichevoli relazioni ticinesi si cimentarono negli anni sempre di più. Come in occasione di un suo compleanno festeggiato tra amici in autentica semplicità “da Lucia” a Cureglia durante una indimenticabile serata dove si poté disquisire liberamente sulla nuova cucina marchesiana e su quella tradizionale lombardo-ticinese (come ben riporta il libro Mamma Lucia, pubblicato in questi giorni dalle Edizioni Fontana).

Fu poi particolarmente significativa la collegialità espressa dal ristoratore mo-mo Rinaldo Veri (allora alla direzione del gruppo Moevenpick in Ticino) che, in onore dell’amico Marchesi organizzò spesso quelli che lui chiamava ”I Veri convivi” coinvolgendo buongustai e professionisti come il suo “patron” Ueli Prager, considerato il più grande ristoratore svizzero di tutti i tempi.

In effetti, la Svizzera ha giocato un ruolo importante nella formazione professionale di Gualtiero Marchesi fin da quando frequentò la scuola Alberghiera di Lucerna nel biennio 1948-1950 per poi apprendere, al Kulm Hotel à St.Moritz, le basi pratiche della cucina classica. Sarà tuttavia la Francia dell’allora nascente “nouvelle cuisine” che successivamente, grazie a uno stage dai fratelli Troisgros à Roanne, spronerà Marchesi a intraprendere quel progetto culinario innovativo che lo porterà in seguito a divenire un punto di riferimento della nuova cucina italiana. La gastronomia marchesiana si caratterizzerà come colta e raffinata fin dall’apertura, nel 1977, del suo primo ristorante situato in via Bonvisin de la Riva a Milano conquistando subito dalla guida Michelin 2 stelle in 2 anni e poi le 3 stelle (il primo in Italia) nel 1985. Mentre una nuova filosofia culinaria s’imponeva attraverso numerose pubblicazioni, e il maestro veniva autorevolmente soprannominato “il divino” non mancavano le critiche dei milanesi che tacciavano come elitaria la sua cucina.

È così che Marchesi, nel 1993, si trasferì tra i vigneti della Franciacorta, nel Relais & Chateaux L’Albereta a Erbusco presso Brescia, con le sue tre stelle. Le stesse stelle che restituirà alla guida Michelin dieci anni dopo al termine di una paradossale, quanto iperbolica, polemica. Con il nuovo millennio Marchesi si rilancia ritornando nella sua Milano all’insegna de “Il Marchesino”, un ristorante a sua immagine situato a fianco al Teatro alla Scala. Nel frattempo, al culmine della popolarità, il grande chef sarà proclamato presidente dell’associazione europea (Euro-Toques) degli chef di cucina e, dal 2004, assurgerà a “magnifico” rettore della nuova Scuola Internazionale di Cucina Italiana (ALMA) nel Palazzo Ducale di Colorno presso Parma, annoverando tra i suoi allievi anche molti giovani ticinesi.

Infine, poco prima della sua scomparsa, Marchesi manifestò il concreto desiderio di voler creare, tramite la fondazione a suo nome, una ”Casa di riposo per cuochi” presso la storica Villa Mylius di Varese. Una casa che ora non potrà più accoglierlo ma che (fondi permettendo) ricorderà per sempre il Maestro, il grande professionista che, con uno stile inconfondibile, ha saputo innovare la cucina, soprattutto quella tradizionale italiana.