Guardie di confine da potenziare

Seduta piuttosto ricca di temi quella odierna della legislazione. Sotto la presidenza di Gianrico Corti (PS) si è tenuta una prima audizione di Renzo Pesciallo (direttore della società Valbianca) il quale ha messo in evidenza alcune lacune per quanto concerne i cambiamenti di legge sugli impianti a fune. In sostanza l’esperto ha sottolineato ai commissari i rischi inerenti le modifiche normative a livello federale. E che potrebbero gravare sui costi di gestione e di formazione dei piccoli impianti. Questo potrebbe addirittura minare la loro sopravvivenza.

Una seconda audizione ha riguardato la creazione di un corpo all’interno della Polizia per combattere la cibercriminalità. Una proposta contenuta in una mozione di Sara Beretta Piccoli (PPD). I deputati hanno accolto Orlando Gnosca ed Enea Filippini della Polizia cantonale, i quali hanno spiegato che il tema è federale e non è necessario aggiungere nuove norme in questo settore. Così come è sufficiente il numero di collaboratori (sono 11 che operano all’interno della Polizia cantonale e che seguono questo tipo di criminalità.

È stato firmato il rapporto (relatrice Nadia Ghisolfi PPD) sull’iniziativa cantonale di Marcello Censi con la quale si vuole chiedere un aumento delle Guardie di confine. A livello nazionale, per ragioni di risparmio, si sta cercando di tirare il freno in questo settore, ma tutti i commissari hanno ritenuto utile aderire alla proposta. E come suggerito da Marco Romano, una volta che il Parlamento avrà dato il suo appoggio, e dopo il Sì del Governo, si invierà la richiesta alle Commissioni delle finanze delle due Camere federali.

