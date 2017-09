"Ha agito solo per scopi umanitari"

L'Osservatorio giuridico ha deciso di prendere posizione e chiarire alcune questioni in merito alla sentenza della pretura penale contro Lisa Bosia Mirra pronunciata giovedì, visti i "numerosi commenti, comunicati e prese di posizione che si sono succeduti".

L'Osservatorio ricorda innanzitutto che l'Art. 116 della legge sugli stranieri è stato creato per punire abusi commessi da passatori professionali che fanno quel mestiere a puro scopo di lucro. E commenta: "Non si capisce perché qui serva a punire chi ha agito, e lo riconosce anche il giudice, con pura motivazione umanitari".

L'organo sottolinea infatti che la legge svizzera prevede l’indulgenza: "La difesa ha fatto valere le attenuanti e Lisa Bosia ha lei stessa messo in evidenza la drammaticità delle situazioni in cui vivevano i giovani rifugiati a Como e la grande pressione subita da Lei personalmente per aver vissuto tutto ciò. Il Codice penale Svizzero esime anzi dalla pena (art. 17) oppure dichiara non punibili (art. 18) dei casi di questo tipo. Analogamente l’art. 12 della legge italiana sulla migrazione dichiara non punibili le infrazioni alla legge commesse per ragioni umanitarie".

Per quanto concerne poi la questione se o no Lisa Bosia Mirra rimanga deputata in Gran Consiglio, l'Osservatorio giuridico fa notare che alcuni deputati del Parlamento sono oggetto di procedimenti penali per reati patrimoniali. "È giusto - scrive - che per loro valga la presunzione dell’innocenza, ma lo e ben più giusto per chi ha infranto la legge e può far valere motivi umanitari e non motivi personali egoistici o di lucro".

(Red)