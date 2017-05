HCAP in Governo per la nuova Valascia

Il Consiglio di Stato ticinese ha incontrato i rapprensentanti dell'HCAP, dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli e della Valascia Immobiliare SAer fare il punto della situazione riguardo al finanziamento della nuova Valascia. Due le alternative per poter far fronte ai costi del progetto, e una passerebbe proprio dal sostegno del Governo. Per poter coprire i sette milioni mancanti al budget necessario ai lavori sarà necessario il finanziamento da parte di un consorzio di banche (sarebbero 5 gli istituti coinvolti), "dal momento che una singola banca non lo fa", come affermato dal Presidente Filippo Lombardi ai microfoni della RSI.

"La multifunzionalità e l'impegno come polo regionale di questa struttura rimangono garantiti anche se sono stati tolti un po' di metri quadri e il progetto è un po' meno ambizioso", ribadisce Lombardi. La Lega nazionale si esprimerà in luglio sulla licenza per il prossimo anno e la richiesta di proroga di un anno per la nuova Valascia, come riferito dalla RSI.

(Red)