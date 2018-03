I 30 anni di una crescita coerente

A trent’anni dalla sua fondazione, proprio col desiderio di rimanere fedele all’intuizione e alle esigenze da cui ha preso origine, il Liceo Diocesano non è rimasto fermo. Cercando di contribuire all’educazione e all’istruzione dei giovani, ha subito uno sviluppo, con qualche tappa di arresto, dei momenti di crisi e delle riprese. Un istituto scolastico dinamico, innovativo e sempre al passo con i tempi. E che, ne siamo certi, ha davanti a sé un futuro roseo.

Personale docente e non

I docenti sono 34: 8 insegnano tra le 14 e le 24 ore (24 ore di lezione a settimana equivalgono al tempo pieno), 10 tra le 8 e le 14 ore, mentre gli altri insegnano meno di 8 ore a settimana. Agli allievi sono offerte settimanalmente 30 lezioni di doposcuola fuori orario. L’età media degli insegnanti è di 48 anni. Accanto agli insegnanti operano cinque suore MCST (Missionarie Catechiste di Santa Teresa) che si occupano di segreteria, amministrazione e mensa e che sono presenti fin dall’inizio al Liceo Diocesano. Il quadro è completato dalla presenza di due custodi. La direzione si compone di un direttore, di un vicedirettore, di un direttore amministrativo e di un Consiglio di direzione formato da quattro docenti. Questi dati supportano qualche considerazione: da una parte il corpo insegnante negli ultimi 10 anni ha dovuto e saputo rinnovarsi con un ottimale passaggio di consegne tra i docenti della primissima ora e dei giovani docenti che hanno potuto muovere i primi passi nel mestiere di insegnante potendo approfittare dell’esperienza dei veterani. Il fatto che diversi docenti insegnino poche ore è legato alle dimensioni medio-piccole della scuola: in parecchie materie (soprattutto nelle opzioni), il monte ore è piuttosto esiguo.

Record “storico” di allievi

Attualmente gli allievi sono 181 (25 in più rispetto all’anno precedente, un livello mai raggiunto), distribuiti su 9 classi (3 prime, 2 seconde, 2 terze e 2 quarte); 89 i ragazzi e 92 le ragazze. Da sottolineare che per la prima volta nella storia del Liceo Diocesano ci sono tre sezioni di prima.

L’evoluzione della “casa”

La villa che costituisce ancora il corpo centrale dell’istituto venne donata nel 1952 all’allora vescovo di Lugano mons. Angelo Jelmini dalla baronessa Germaine Kaeyerts de Hochschild. Da allora la struttura ha subito diversi interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione. Il tempo e le necessità hanno imposto trasformazioni e aggiunte, fino ad arrivare alla conformazione odierna, con l’ala a sud dedicata alle aule scolastiche, quella a nord comprendente aula magna, refettorio e alloggi. Nella parte centrale sono collocate direzione, aula docenti, segreteria, locali di servizio e alcune aule. Nell’ultimo decennio si sono susseguiti interventi che hanno toccato l’impianto di riscaldamento, i tetti e i serramenti. Sono stati pure realizzati un archivio e spazi didattici per il liceo.

Novità nell’offerta formativa

La proposta formativa del liceo è fin dall’inizio legata al conseguimento da parte degli studenti della Maturità federale, che da qualche anno si chiama Maturità svizzera. Sono quindi proposti i curricoli tradizionali: scientifico, economico, linguistico, letterario e classico. Negli ultimi anni la panoramica della proposta si è però arricchita di due indirizzi che, come realizzati, costituiscono un unicum in Ticino: un curricolo musicale e un liceo artistico. Accanto a questi è stata affinata una proposta per sportivi di élite. La nascita del liceo musicale e di quello artistico sono state possibili grazie alla collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana e con la SUPSI. Anche l’offerta particolare per sportivi nasce da una riconosciuta unità di intenti a favore dei giovani con alcune società sportive, HC Lugano in primis. Al momento 12 allievi frequentano l’artistico, 5 lo sportivo e altri 5 il musicale.