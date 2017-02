I pannelli solari “splendono” meno

di Nicola Mazzi

Il settore delle energie rinnovabili sta conoscendo un momento particolare. Il 2016 in Svizzera ha visto un rallentamento della vendita di pannelli solari. Con Claudio Caccia (responsabile per la Svizzera italiana di SWISSOLAR - Associazione professionale svizzera per l’energia solare) facciamo il punto della situazione.

Come spiega il calo nella vendita di pannelli solari dello scorso anno del 20% a livello nazionale?

A determinare questo calo sono stati diversi fattori, in primis una limitazione del numero di impianti che possono accedere alla RIC, il sistema di rimunerazione federale a copertura dei costi per premiare i chilowattora di elettricità da fonti rinnovabili immessi in rete. Il grande numero di richieste e i mezzi finanziari limitati, generati con il contributo per il relativo fondo nazionale, fanno sì che per la RIC vera e propria ci sia una lunghissima lista d’attesa. Per contro, per gli impianti fotovoltaici con una potenza fino a 30 kW (indicativamente ca. 200 m2 di moduli) si può ottenere senza lunghe attese la rimunerazione unica, in pratica un aiuto all’investimento. Perciò, sul mercato si è assistito ad una forte crescita degli impianti medio piccoli, anche per le abitazioni monofamigliari, e a un rallentamento per quelli medio grandi.

La politica energetica è in crisi anche per i grossi incentivi tedeschi alle rinnovabili. In Svizzera e in Ticino non si sta seguendo la stessa strada?

Si potrebbe discutere sul perché le tariffe per la sola energia (senza calcolare tasse e contributi vari) siano scese a livelli che mettono in difficoltà la produzione di energia con sistemi convenzionali. Va ricordato che a livello europeo da un lato si constata una diminuzione dei consumi elettrici (dovuta anche alla delocalizzazione di industrie) e in parallelo un esubero di corrente prodotta con centrali elettriche di vecchia generazione e utilizzanti vettori energetici non rinnovabili, spesso fossili (carbone) per produrre corrente a prezzi bassissimi in quanto all’estero le tasse sul CO2 sono pressoché irrilevanti. Va pure ricordato che diverse aziende elettriche svizzere, incluse le nostre, hanno investito in passato in questo genere di centrali all’estero. Quindi non è corretto affermare che le difficoltà del nostro mercato elettrico, in particolare alla produzione idroelettrica, sono dovute unicamente al sovvenzionamento tedesco al solare e all’eolico. In Svizzera e in Ticino si è iniziato più tardi con il sistema di rimunerazione della corrente prodotta da nuovi impianti a energie rinnovabili. Ciò ci permette di approfittare dell’esperienza degli altri. È impressionante constatare che per un impianto fotovoltaico su un’abitazione il costo del chilowattora prodotto è sceso in una decina di anni di circa cinque volte e si situa oggi al di sotto dei 20 ct./kWh.

Non crede sia controproducente incentivare in modo massiccio queste energie? Non sarebbe meglio lasciare al mercato la libera scelta?

Nel settore energetico, in particolare quello elettrico, per motivi condivisibili non c’è mai stato un mercato completamente libero. (...)

