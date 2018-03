I piccoli impianti a fune a rischio chiusura

La Legislazione firma il rapporto per la modifica di legge, ma piovono le critiche sull’applicazione che potrebbe far esplodere i costi di gestione delle strutture.

di Nicola Mazzi

I costi di gestione degli impianti a fune di medie e piccole dimensioni potrebbero aumentare, mettendo così in pericolo la loro stessa esistenza. Lo dice la Commissione della legislazione, che si è riunita ieri sotto la presidenza di Gianrico Corti (PS) e ha firmato il rapporto (relatrice Lara Filippini UDC) con cui da un lato si accetta il messaggio governativo e la nuova Legge di applicazione. Ma d’altro lato, invece, si chiede al rappresentante del Consiglio di Stato di votare contro il regolamento annesso (messo in consultazione fino a fine marzo) e che dovrà poi essere votato alla Conferenza dei Cantoni concordatari per gli impianti a fune e sciovie esenti dalla concessione federale, il prossimo 9 maggio.

Qualche cifra per inquadrare il settore. Alla fine del 2016 in Ticino erano ben 205 gli impianti che beneficiavano di autorizzazioni di esercizio cantonale e più precisamente: 35 funivie e funicolari, 20 sciovie, 20 minisciovie e tappeti mobili e 130 ascensori inclinati. Occorre inoltre precisare che la nuova legge federale prevede una distinzione tra gli impianti a concessione federale (quelli con capacità per più di 8 persone) da quelli di competenza cantonale (per i più piccoli).

Detto ciò è utile ricordare che in commissione sono stati ascoltati due esperti: Renzo Pesciallo (direttore della Valbianca SA ed ex collaboratore dell’Ufficio federale dei trasporti) e Martino Colombo (capo della Sezione della mobilità).