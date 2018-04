I pompieri ticinesi si riorganizzano

di Nicola Mazzi

Forse che sia la volta buona? È da una quindicina di anni che i pompieri sono in attesa di una normativa cantonale che metta ordine in questo importante settore. Ora, dopo diversi tentativi, sembrerebbe fatta. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione dei dati sul 2017. «Il messaggio del Governo è pronto ed è stato presentato nella piattaforma Comuni-Cantone. Ma gli enti locali vogliono che sia licenziato insieme al regolamento di applicazione che è in via di affinamento», ha spiegato il presidente della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP), ten col Corrado Grassi accompagnato dal vice Marzio Riva, Francesco Guerini, Lionello Sacchi e Nelson Ortelli.

È poi stata illustrata l’attività svolta nello scorso anno, contraddistinta da una crescita del 10% degli interventi (sono state 2.914 le operazioni). «Siamo ancora nella media decennale, ma è vero che rispetto al 2016 abbiamo registrato un aumento provocato soprattutto da diversi incendi boschivi». In aumento anche i falsi allarmi e gli allagamenti, così come gli interventi per isolare sostanze pericolose. Interessante comunque notare come dal 2002 a oggi il trend sia in continua crescita ed è più vicino alle 3mila che alle 2mila operazioni.

I dettagli sul GdP di domani