I primi 100 giorni... "anzi 92" di Cassis

Introdotto dal rettore Boas Erez, il consigliere federale Ignazio Cassis ha preso la parola oggi all'USI, nelle tre principali lingue nazionali, per la conferenza stampa indetta per fornire le sue impressioni, nonché dare uno sguardo al futuro e spiegare le priorità politiche a tre mesi dall’insediamento a capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

"Vivo a Berna, ma non sono bernese. E infatti l'incontro di oggi con la stampa per i miei primi '100 giorni' non avvengono realmente a 100 giorni dall'insediamento, ma a 92! Da notare che i 100 giorni cadono il 9 febbraio, una data molto particolare per la Svizzera", ha detto il ministro ticinese in apertura del suo discorso di fronte alla stampa di tutta la Confederazione, ma anche agli studenti dell'ateneo, invitati all'incontro.

Dopodiché Cassis ha spiegato il perché ha scelto il nostro Cantone e l'USI: "Il Ticino è un Cantone di frontiera, con tutte le sue difficoltà. Da sempre si trova confrontato con l'Italia, che è anche sinonimo di Unione Europea. E poi si trova tra Zurigo e Milano, al centro dell'Europa. E uno dei temi principali della conferenza sarà proprio il rapporto tra la Svizzera e l'UE". E perché l'ateneo luganese? "Qui studiano insieme studenti ticinesi e quelli stranieri. È chiara quindi l’apertura verso il mondo, ma anche l’innovazione".

Ti Press/Pablo Gianinazzi

Il consigliere federale ha poi parlato del DFAE: "Cosa ho scoperto diventando capo del Dipartimento? Beh, ho scoperto davvero cosa vuol dire politica estera, perché se ne sente sempre parlare, ma in pochi credo sappiamo davvero cosa significhi e di cosa si occupa il Dipartimento". Ha ad esempio sottolineato la differenza tra un corpo diplomatico, che deve avere e mantenere buoni rapporti con gli altri Stati, e i consolati, che si occupano delle relazioni tra Stato e cittadino.

Cassis ha poi sottolineato la necessità di mantenere buoni rapporti e buona reputazione all'estero, il che permette alla Svizzera di avere buoni affati. "Dobbiamo difendere i nostri interessi, ma anche i valori che ci sono nella nostra Costituzione".

Tre le priorità di Cassis e il DFAE

Il consigliere federale ha poi esposto quelle che sono le sue tre priorità a capo del DFAE:

1. far capire che la politica estera è politica interna in Svizzera: "Perché abbiamo un sistema di democrazia diretta e quindi ogni decisione del Governo può essere messa in discussione dalla popolazione"

2. rafforzare i rapporti con il resto dell'Europa: "Dobbiamo essere fieri di essere nell'Unione Europea, è la nostra comunità di riferimento e di valori"

3. creare stabilità e pace nel mondo: "Qui confluiscono diritti umani, aiuto umanitario, ecc. Noi siamo infatti presenti nel mondo per difendere i diritti delle persone. questo dimostra la nostra tradizione di difesa dei valori universali di solidarietà".

KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

L'importanza di un accordo con l'UE

A livello organizzativo, invece, le parole-chiave per il ministro ticinese sono 3: efficacia, coerenza e focalizzazione/chiarezza.

Ed è proprio con questi concetti che il ministro ticinese ha deciso di rivolgersi all'Unione Europea per trovare una soluzione e soprattutto un accordo, come già spiegato ieri. Un accordo necessario soprattutto per avere accesso al mercato. Cassis ha infatti ricordato che la Svizzera è uno dei partner commerciali principali dell'UE.

Il ministro ha quindi spiegato ai presenti, in maniera molto didattica, usando dei cubi rossi e poi una palla blu, cosa significa "accordo istituzionale quadro", quello che si punta ad ottenere con l'UE. In questo senso, i cubi rossi rappresentano i diversi campi d'intervento, come ad esempio la libera circolazione oppure il trasporto (aereo e su rotaia), che sono le basi dei rapporti con l'Unione Europea. E la palla blu, nella spiegazione di Cassis, rappresenta proprio l'accordo istituzionale quadro, che viene supportato da tutti i cubi rossi precedentemente presentati. "Un'intesa necessaria per la Svizzera, non possiamo continuare a negarlo", ha aggiunto Cassis, che ha precisato che "ovviamente il nostro obiettivo è quello di riuscire a raggiungere un buon accordo, non saremmo mai pronti a firmarne uno cattivo".

E per riuscire nell'impresa di raggiungere questa intesa, Cassis ha deciso di avvalersi dell'aiuto di un altro ticinese, Roberto Balzaretti, nominato ieri segretario di Stato, il quale avrà il compito di negoziare con l'Unione Europea.

(S.M.)