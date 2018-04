I primi 16 ispettori ambientali ticinesi

Ieri preso la Cantina “Il Cavaliere” di Contone si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati ai primi 16 nuovi ispettori ambientali ticinesi.

Presenti alla cerimonia anche il capo della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo Giovanni Bernasconi, del capo dell’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico Mauro Veronesi, del presidente dell’Unione professionale svizzera dell’automobile Sezione Ticino Roberto Bonfanti, del Delegato ambientale e membro del comitato UPSA Romeo Ricca, e dei rappresentanti di UPSA Svizzera. Attraverso l’importante collaborazione tra pubblico e privato, già attiva in gran parte della Svizzera, Cantone e UPSA intendono promuovere l’autocontrollo e la responsabilità aziendale nella gestione delle normali attività in conformità con le leggi sulla protezione dell’ambiente. La preziosa intesa prevede l’assegnazione dei controlli ad ispettori appositamente formati e riconosciuti idonei alle verifiche nelle aziende del settore dei trasporti, i quali dovranno sottoscrivere un contratto di collaborazione con l’Ispettorato per l’ambiente di UPSA Ticino.

Per conseguire l’attestato, i neo ispettori, hanno frequentato un corso di formazione specifica e infine sostenuto gli esami teorici e pratici, sotto la supervisione di Franco Marzoli, incaricato dell’Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico. Una delle prime prove, si è svolta lo scorso febbraio, presso il Centro manutenzione automezzi del Canton Ticino a Camorino, grazie alla collaborazione con l’Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato (DT) diretto dal Capoufficio Manolo Gaggetta.

Nel suo intervento di ieri, durante la cerimonia di consegna degli attestati, il Consigliere di Stato Claudio Zali ha sottolineato come questa nuova formazione sia di fatto un’importante svolta per il Cantone, “che potrà così essere sgravato in termini di tempo e di personale, compiendo un ulteriore passo avanti nella regolarità dei controlli, che potranno essere più mirati rispetto a quanto avvenuto finora, a tutto vantaggio della sicurezza dell’ambiente”. In conclusione il Direttore del DT si è congratulato con i neo ispettori, certo dell’impegno comune che Cantone e UPSA continueranno a dimostrare nei confronti non solo di quanto ruota attorno al mondo dell’automobile, ma anche del mondo Comunicato stampa Ispettori ambientali, cerimonia di consegna degli attestati 2 / 2 Bellinzona, 19 aprile 2018 in cui l’automobile s’inserisce: il nostro territorio, il nostro ambiente, in cui risorse vitali quali l’aria e l’acqua vanno rispettate e protette.

I 16 ispettori ambientali che hanno superato l’esame finale sono: Roberto Bellini, Eugenio Biaggini, Francesco Caggiano, Tommaso Checchia, Nicola Debernardis, Fabio De Stefani, Nicola Domenighetti, Sandro Gilardi, José Carlos Goncalves, Antonio Pepe, Alessandro Robert, Roberto Russignan, Mauro Scolari, Carlo Turina, Matteo Vizzardi, Remo Zatta.

(Red)