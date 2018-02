"I rapporti con l'Italia sono fermi"

Posta, ATS e accordo con l’Italia. Questi i temi emersi e trattati questa mattina durante il consueto incontro tra il Consiglio di Stato e la deputazione ticinese alle Camere, prima della sessione a Berna. Il presidente del Governo Manuele Bertoli e quello della Deputazione Marco Romano hanno informato sugli sviluppi di questi importanti dossier.

Sull’Agenzia telegrafica svizzera è stato confermato il momento difficile e Romano ha detto che la Deputazione ha scritto sia a Doris Leuthard sia ai vertici dell’azienda sottolineando l’importante del plurilinguismo in Svizzera. "Non possiamo tollerare che la lingua italiana sia subordinata a quella francese. Hanno tutte lo stesso valore per definizione costituzionale. E abbiamo quindi segnalato il nostro malcontento. Sappiamo che sono in corso trattative e siamo in contatto con la redazione dell’ATS di Berna per seguire costantemente gli sviluppi. In proposito la prossima settimana incontreremo una delegazione dell’ATS per capire come possiamo aiutarli".

Per quanto riguarda la Posta sono sul tavolo delle Camere alcuni atti parlamentari che saranno esaminati. "Ci preoccupa la situazione in quanto ricordo che seppur agisce in modo autonomo la Posta è un ente pubblico e deve rispondere alle Camere", ha spiegato Romano.

Da parte sua, Manuele Bertoli ha sottolineato come sugli accordi con l’Italia non ci siano grandi novità. "Se sull’accordo sui frontalieri siamo in attesa che si sblocchi la situazione, l’accesso al mercato italiano per i servizi finanziari è un problema. La presenza di una sede dell’istituto di credito svizzero nel territorio italiano è una scelta legittima, ma che altri Paesi non hanno preso e che non rientra nei rapporti di buon vicinato e collaborazione. Per questo è previsto un incontro con Cassis". Ma il tutto andrà discusso dopo le elezioni della Penisola del 4 marzo.

(N.M.)