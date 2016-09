"I risultati dello studio IRE sono validi"

Il rapporto dell’Istituto di ricerche economiche (IRE) sugli effetti della libera circolazione nel nostro Cantone deve poter rimanere sul sito della Segreteria di Stato dell’economia. Questa la risposta del Consiglio di Stato a un’interrogazione della coordinatrice dei Verdi Michela Delcò Petralli.

Il Governo ha precisato che la decisione della SECO di pubblicare anche sul proprio sito i risultati dello studio dopo che essi erano stati diffusi attraverso i media, “rimane valida”.

I risultati della ricerca in questione avevano scatenato forti critiche da più parti. A novembre persino l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio aveva voluto dire la sua, giudicando il lavoro della SECO come “ancora parziale e non utilizzabile come base per alcuna decisione”.

