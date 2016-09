I russi se ne vanno, ma il mercato tiene

di Nicola Mazzi

Impennata di transazioni immobiliari nel secondo trimestre. Stando, infatti, all’Ufficio cantonale di statistica (Ustat) sono in aumento i valori delle transazioni immobiliari per tutti i generi di fondo. I dati mostrano un totale di 1.260 movimenti, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1.8%, 22 unità abitative in più). Un risultato che è da addebitare all’incremento del 9,9% nel settore dei fondi edificati (+46 unità). mentre meno bene sono andati i fondi non edificati (-1.1%) e le proprietà per piani (-3.7%, -22 unità).

Il valore complessivo, per il secondo trimestre ammonta a 1.084,55 milioni di franchi con un aumento del 17% (+157.62 milioni), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento reso possibile grazie alla ripresa, in termini di valore economico, di tutti i tre i generi di fondo. In particolare, più della metà di questo aumento è riconducibile al buon andamento delle transazioni di proprietà per piani che sono in forte crescita (+19.2%, +90.2 milioni di franchi). Sono anche aumentati i fondi edificati (+8.5%, +36.65 milioni) e i fondi non edificati (+88.8%, +30.7 milioni).

Per avere un quadro più preciso della situazione abbiamo interpellato Giuseppe Arrigoni, il nuovo presidente della SVIT-Ticino (Associazione svizzera dell’economia immobiliare). «Confermo che in generale c’è stato un incremento delle compra-vendite, ma non ovunque e non per tutti i settori. Le proprietà per piani sono andate abbastanza bene, mentre gli immobili di lusso stanno vivendo un momento di crisi con un calo di transazioni pari al 20-30%». Ci può spiegare le ragioni di questa discesa? «Stanno mancando i russi che avevano acquistato molto gli anni scorsi. Questo non è un fenomeno legato solo al Ticino, ma è riscontrabile in tutta la Svizzera».