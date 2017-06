I trucchetti per grigliare in modo corretto

Il tempo delle grigliate è cominciato e giungono anche dei consigli utili e pratici per grigliare in tutta sicurezza e rispettando semplici regole di igiene.

L’arrivo dell'estate segna anche l’inizio della stagione delle grigliate all’aria aperta con gli amici. Purtroppo alla griglia non sempre si rispettano le necessarie regole di igiene: germi indesiderati presenti sulla carne cruda possono rappresentare un rischio se non si osservano le comuni norme igieniche durante la preparazione della carne.

Ecco per voi quattro semplici regole da rispettare quando si griglia:

1. Lavare sempre le mani dopo aver toccato la carne cruda (per condirla, marinarla, metterla sul grill). Se non c’è la possibilità di lavare le mani, pulirle con un tovagliolo di carta. Lo stesso vale per gli utensili da cucina, come forchette o pinze.

2. Non leccarsi le dita dopo aver toccato la carne marinata e non utilizzare la marinata in eccesso come condimento a crudo.

3. Cuocere sempre bene la carne. Gli hamburger non dovrebbero essere rossi al cuore. Lo stesso vale per la carne di pollo, che non dovrebbe essere rosa e dovrebbe staccarsi facilmente dalle ossa. Grigliare i bratwurst per un tempo sufficiente affinché siano cotti anche all’interno. Se ci si accorge che l’interno è crudo, rimetterli sul grill e continuare la cottura.

4. Non utilizzare mai lo stesso piatto per la carne cruda e la carne cotta. Mettere la carne cotta su un piatto pulito per portarla in tavola e servirla in piatti puliti.

L'Ufficio federale ha prodotto una serie di brevi filmati che illustrano da un lato come ci si deve comportare alla griglia e dall'altro quali sono comportamenti corretti in cucina (cuocere, separare, lavare e conservare correttamente).

(Red)