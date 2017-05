I Verdi estromettono Denti, Merlo e Patuzzi

I Verdi del Ticino comunicano che, a partire da subito, non intendono più collaborare con Franco Denti, Tamara Merlo e Maristella Patuzzi. I tre deputati non rappresentano quindi più il partito neppure nelle commissioni in cui siedono e si esprimono esclusivamente come indipendenti.

Tale decisione, viene spiegato in un comunicato stampa, è maturata "dopo lunghi e infruttuosi tentativi di mediazione e collaborazione". Alla luce dei recenti avvenimenti il gruppo parlamentare e il gruppo di coordinamento hanno quindi ritenuto di interrompere da subito i rapporti con i tre granconsiglieri.

"Seppure dolorosa, questa decisione permette ai Verdi del Ticino di ritrovare l'unità e la compattezza nei propri ranghi affinché ci si possa concentrare sulle sfide centrali per il nostro Cantone, come l'emergenza ambientale costante e i gravi problemi sociali legati alle evoluzioni nel mondo del lavoro", conclude la nota stampa.

(Red)