Il 2017 Robert Koch Award a Lanzavecchia

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito al direttore dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona in quanto ritenuto "uno fra i più influenti immunologi al mondo".

La Fondazione Robert Koch ha premiato il professor Antonio Lanzavecchia, direttore dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) dell’Università della Svizzera italiana, già professore all'ETH di Zurigo, con il 2017 Robert Koch Award per le sue ricerche pionieristiche nel campo dell’immunologia e della regolazione immunitaria e per i suoi contributi fondamentali nello sviluppo di nuovi vaccini e immunoterapie.

Il premio, del valore di 120'000 euro e conferito congiuntamente con il prof. Rafi Ahmed dell’Emory University (Atlanta, Stati Uniti), verrà consegnato durante una cerimonia ufficiale il 3 novembre 2017, presso l’Accademia delle scienze di Berlino. Alla cerimonia verrà consegnata anche la Robert Koch Gold Medal a Christopher T. Walsh, professore di biochimica e farmacologia presso la Harvard Medical School (Boston, Stati Uniti), un premio alla carriera nell’ambito della biochimica e della ricerca di sostanze farmacologicamente attive, specialmente nuovi antibiotici.

Secondo la Fondazione Robert Koch, il prof. Lanzavecchia è uno fra i più influenti immunologi al mondo, la cui ricerca si caratterizza per la grande visione nell’indagine sui dettagli molecolari della risposta immunitaria negli esseri umani. Per il Prof. Lanzavecchia, infatti, questo è sempre stato associato alla speranza di trovare vaccini migliori e di sviluppare immunoterapie più efficaci.

Istituita a Berlino nel 1907 in onore del Premio Nobel per la medicina (1905) Robert Koch, la Robert-Koch-Stiftung è una fondazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione del progresso medico. In particolare, promuove la ricerca scientifica di base nel campo delle malattie infettive, nonché progetti esemplari che affrontano questioni mediche e sanitarie. Dal 1970, la Fondazione ha premiato gli importanti progressi nelle scienze biomediche, in particolare nei settori della microbiologia e dell'immunologia. Il prestigio dei riconoscimenti conferiti dalla Fondazione Robert Koch è cresciuto negli ultimi decenni e oggi sono considerati tra i principali premi scientifici internazionali nel campo della microbiologia.

Ogni anno, la Fondazione assegna vari riconoscimenti scientifici: il Robert Koch Award, la Robert Koch Gold Metal, tre premi per giovani scienziati e, dal 2013, il premio per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni. Nel 2000, il primo presidente dell’USI Marco Baggiolini aveva ricevuto la Robert Koch Gold Medal per la sua ricerca nel campo delle cellule e dei batteri.