Per il bene, quello vero, del bambino

di Gregorio Schira

Nessuno su questa terra è nato al di fuori di un rapporto tra un uomo e una donna. È un dato biologico, naturale, evidente: ognuno ha un padre e una madre. Oggi, però, in Svizzera si sta cercando di cancellare questa evidenza. Lo si sta facendo in maniera velata, nascosta, silenziosa. Ma lo si sta facendo. Anzi, lo si è già fatto, perché la revisione del diritto di adozione votata lo scorso maggio dalle Camere federali introduce proprio un primo (piccolo?) passo in questa direzione: il diritto per le coppie omosessuali di adottare i figli del partner.

«Quello che si sta cercando di introdurre è un vero e proprio cambiamento di paradigma», ci spiega il consigliere nazionale PPD Marco Romano, tra i promotori di una raccolta firme intenzionata a bloccare questo progetto. «Spero che la gente lo capisca e si mobiliti, perché non resta più molto tempo. A inizio ottobre dovremo consegnare le firme (ne sono necessarie 50mila, ndr) e finora non ne abbiamo raccolte molte. È vero che di mezzo ci sono stati i mesi estivi, e durante l’estate è sempre più difficile portare avanti operazioni di questo tipo. Inoltre è verissimo che il progetto di adozione - anche solo dei figliastri - per una coppia omosessuale è stato infilato in un pacchetto più grande che è la revisione del diritto di adozione ed è quindi ben mascherata all’interno di un complesso più ampio (che, sia chiaro, prevede anche tutta una serie di altre misure che in alcun modo intendo contestare). Però ora il tempo stringe: l’invito che faccio quindi a tutti quanti è di ritornare i molti formulari che nei mesi scorsi ci sono stati richiesti. E se qualcuno ancora volesse firmare, lo invito a farlo stampando il formulario dal sito www.no-questo-diritto-adozione.ch».

Chi ha fortemente voluto questa revisione del diritto di adozione lo ha fatto sostenendo che era necessaria “per il bene del bambino”. È davvero così?

Il concetto di “bene del bambino” viene usato un po’ da tutti e definito a seconda delle necessità in maniera diversa. Già questo basterebbe per far alzare a tutti le antenne… Detto ciò, è vero: questa revisione contiene alcuni punti realmente importanti in cui il bambino viene messo al centro. Ma poi il concetto di “bene del bambino” viene utilizzato anche per sdoganare una prima adozione per coppie omosessuali. Un cambiamento di paradigma totale. Ecco perché ritengo giusto che in un Paese come la svizzera, dove vige la democrazia diretta, vi sia una parte di popolazione che chieda al popolo di esprimersi. Vediamo come in Paesi vicino al nostro, dove questi diritti popolari non esistono, la reazione della gente sia quella di scendere in piazza. In Svizzera non si scende in piazza, perché farlo non cambia le cose, ma si raccolgono firme.

Il problema qui è che questo sarà solo un primo passo. Poi arriveranno tutti gli altri (maternità surrogata, adozione per le coppie omosessuali, ecc). E tutto ciò, quando ancora in occasione della votazione sull’unione domestica registrata, proprio da chi si è impegnato per questo approccio veniva categoricamente detto che l’adozione non sarebbe stata presa in considerazione. Mi rallegra il fatto che, nel corso dell’estate, anche nell’ambito della comunità gay medesima siano arrivati segnali che ci dicono di far bene a fare referendum perché questo non è l’approccio corretto.

L’approccio corretto allora, qual è?

Riconoscere che la biologia, la natura ci dicono che qualsiasi essere umano su questa terra ha una madre e un padre. Con questo approccio, invece, si cerca di annullare un principio biologico con un principio giuridico. Quindi di eliminare dal punto di vista giuridico l’esistenza di un padre e di una madre e legittimare invece l’esistenza di due padri o di due madri. Io non nascondo le numerose situazioni di difficoltà che ci sono oggi anche in Svizzera. È vero, ci sono un gran numero di famiglie monoparentali, ci sono bambini senza genitori biologici… Ma queste assenze, questi distacchi sono spiegabili. Oggi, invece, li si vuole creare artificialmente da un punto di vista giuridico.

La cosa interessante, in questa raccolta di firme, è che pare non vi siano – per una volta - veri e propri schieramenti partitici.

Esatto. Sia in Ticino che in tutto il Paese sono molte le persone, provenienti da tutti i partiti politici, che mi hanno contattato chiedendomi formulari. Qui non si tratta di posizioni politiche, di destra e di sinistra. Si tratta piuttosto di modi diversi di vedere la società. E l’elemento positivo in tutto ciò è che mentre un tema del genere in tutti gli altri Paesi attorno al nostro sarebbe (ed è) argomento di piazza, da noi potrebbe diventare argomento di dibattito e di decisione popolare. Per questo raccogliamo le firme. Perché è giusto che sia il popolo svizzero a decidere.