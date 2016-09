"Per il Cantone non cambia nulla"

di Nicola Mazzi

Il Tribunale Federale ha concesso l’effetto sospensivo ai ricorsi contro la modifica della legge sui trasporti pubblici. Detto altrimenti Losanna ha congelato la tassa di collegamento.

Il Governo, in una breve nota stampa, fa sapere che - fino a quanto il Tribunale federale non avrà espresso il proprio giudizio in merito - le norme legali che riguardano la tassa di collegamento non potranno essere applicate e la procedura d’imposizione non potrà perciò essere avviata.

Per meglio capire che cosa significa questa decisione abbiamo interpellato Loris Bianchi (responsabile dei servizi generali).

«Cominciamo con il dire che non siamo sorpresi. Prima di mettere in moto la macchina amministrativa da parte nostra e impegnare le aziende negli adempimenti necessari nel riscuotere la tassa, il TF ha in sostanza detto che è meglio aspettare. Perché alla fine non perderà nessuno. Mi spiego. Se i ricorsi dovessero essere accolti non cambia nulla rispetto all’attuale situazione, mentre se essi dovessero venire accolti c’è tempo cinque anni per recuperare, contabilmente, il tempo perso. Da parte nostra l’unico argomento che avevamo messo sul tavolo, rispetto a queste argomentazioni, era il seguente: abbiamo un’emergenza che è il traffico e questa misura era stata messa in campo (assieme ad altre) per combatterla. Ma su questo aspetto il TF ci ha risposto che l’argomento sarà esaminato nel merito, e cioè assieme ai ricorsi».

Come aggiunge lo stesso Bianchi «Se per esempio si dovesse decidere tra tre anni sui ricorsi a favore del Cantone, sarà possibile recuperare il dovuto. E anche sull’effetto retroattivo sarà lo stesso TF a dire la sua e quindi eventualmente a far pagare dal 1. agosto».

È utile rammentare che i ricorsi sono una ventina da parte di diverse ditte del Cantone.

Da parte sua Stefano Modenini (direttore di AITI) precisa anzitutto che «l’associazione di categoria non è un ricorrente. I ricorsi sono stati inoltrati da varie nostre associate. Comunque la notizia non sconvolge l’attuale situazione. Finché non ci sarà la sentenza vera e propria non si saprà se la tassa è legittimata oppure non lo è». Come continua lo stesso Modenini «il Tribunale federale, prudenzialmente e trattandosi di un imposta che genererà diversi milioni, ritiene di concedere l’effetto sospensivo per evitare che qualora il Cantone perdesse, debba ritornare gli importi pagati. Comunque il TF non è entrato nel merito della questione, ma in modo prudenziale valuta che prima di far pagare le tasse dal 1 agosto vuole esaminare a fondo la problematica. In sostanza impedisce allo Stato di recepire gli importi».

Lo stesso Modenini aggiunge: «Visto che probabilmente la sentenza non arriverà nelle prossime settimane, il Cantone dovrà mettere in conto un mancato introito».

E per le aziende cosa cambia? «Nulla. Perché non sappiamo se la tassa sarà comunque dovuta dal 1 agosto oppure non lo sarà. Evidentemente noi consigliamo alle aziende di accantonare o di far pagare i dipendenti gli importi da quella data e di restituirli qualora i ricorsi vincessero a Losanna». A livello burocratico questo cosa significa? «Beh, che per il momento lo Stato non richiede gli incarti e le informazioni necessarie per riscuotere la tassa. I formulari che avrebbero dovuto essere spediti in autunno probabilmente non saranno inviati. E quindi non ci sono gli accertamenti sui potenziali pagatori fin quanto non vi sarà la sentenza».

Modenini conclude spiegandoci che finora circa l’80% delle aziende associate ha deciso di far pagare la tassa parzialmente o completamente ai dipendenti. Altri stanno accantonando gli importi già da agosto».