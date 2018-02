Il caos alle Maldive non ferma i turisti

di Luca Montagner

Il periodo di carnevale è per molti ticinesi il periodo ideale per prendersi un momento di relax e staccare dal “via vai” quotidiano. C’è chi sceglie di partire per la montagna per un soggiorno sulla neve e c’è chi, invece, va alla ricerca del sole, prediligendo mete esotiche. Tra queste, una delle destinazioni più ambite durante il periodo invernale sono le Maldive.

Proprio nell’arcipelago dell’Oceano Pacifico è stato dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza, a causa dell’instabile situazione politica venutasi a creare negli ultimi anni. Anche se nessuna allerta particolare è stata diramata dal Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE), abbiamo interpellato i due principali tour operator in Ticino, Hotelplan e Kuoni, per capire se la delicata situazione politica ha influito negativamente sulle prenotazioni.

«Da parte nostra – ha confermato Gaby Malacrida, portavoce per il Ticino di Hotelplan Suisse – non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di annullamento di viaggio per le Maldive. Solo due clienti si sono rivolti a noi il giorno stesso della partenza per chiedere informazioni più aggiornate sulla situazione, ma sentite le nostre rassicurazioni sono partiti regolarmente. Fino al 20 febbraio prossimo, inoltre, contiamo su un arrivo alle Maldive di 263 clienti che hanno prenotato presso il nostro tour operator».