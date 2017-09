Il Consiglio di Stato risponde alla Scolastica

Dal Governo giungono alcune precisazioni in merito alle critiche rivolte a Bertoli: "Il suo nome è stato utilizzato a sua insaputa in alcune inserzioni pubblicitarie" .

In un comunicato il Consiglio di Stato afferma di aver preso atto del comunicato stampa odierno della Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio – "invero poco adeguato nei suoi toni" – in merito alla campagna in vista della votazione sulla Modifica della Legge sulla scuola, prevista il 24 settembre. Il Governo precisa che Manuele Bertoli, presidente e direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), non ha aderito ad alcun Comitato contrario all’iniziativa popolare: "Il suo nome, apparso su alcune inserzioni, è stato utilizzato a sua insaputa".

Per quanto riguarda altre prese di posizione del direttore del DECS, ad esempio articoli pubblicati sui mezzi di informazione, "si tratta di pareri espressi a titolo personale, secondo quanto ammettono le norme sulla comunicazione del Consiglio di Stato in caso di votazioni popolari". Va infatti ricordato che, in vista del 24 settembre, il Governo ha deciso di non prendere posizione sugli oggetti posti in consultazione, lasciando libertà di espressione ai singoli membri.

Il Consiglio di Stato coglie infine l’occasione per esprimere l’auspicio che i toni del dibattito politico, in special modo quando gli interlocutori sono rappresentanti eletti delle istituzioni cantonali, "possano sempre allinearsi a criteri minimi di correttezza e cortesia, anche in circostanze come l’avvicinamento a elezioni e votazioni".

(Red)