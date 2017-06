Il direttore dell'IAS va in pensione

Il Dipartimento della sanità e della socialità comunica che Carlo Marazza, direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), ha deciso di passare al beneficio della pensione dopo oltre 30 anni di servizio, e annuncia quindi l’apertura del concorso per la sua sostituzione. Il bando è stato pubblicato oggi e l’entrata in servizio è prevista per il 1. marzo 2018.

Lo IAS preleva ogni anno 1,4 miliardi di franchi di contributi sociali ed eroga 2,4 miliardi di prestazioni sociali. Come la Divisione della salute pubblica e la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, l’IAS costituisce una divisione del Dipartimento della sanità e della socialità, alla quale fanno capo la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (con compiti federali e cantonali), la Cassa di compensazione per gli assegni familiari, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e l’Ufficio cantonale per l’assicurazione invalidità.

Il sostituto di Marazza avrà il compito di dirigere i 380 collaboratori in condivisione con i quadri dell’Istituto a partire dal prossimo 1. marzo 2018, definendo strategie e obiettivi nel settore della sicurezza sociale e garantendo il servizio ad affiliati e assicurati in applicazione delle leggi federali e cantonali. Dovrà inoltre rappresentare l’Istituto nei rapporti con le istituzioni federali, cantonali, transfrontaliere e associative, e collaborare attivamente con le Autorità federali di vigilanza e con l’Amministrazione cantonale, anche partecipando a Conferenze, Commissioni e Gruppi di lavoro in Svizzera e in Ticino.

Fra i requisiti richiesti ai candidati vi sono la nazionalità svizzera, un’età tra i 40 e i 50 anni, una formazione accademica completa (preferibilmente in diritto o economia), esperienza dirigenziale e comprovate capacità di analisi e mediazione. Il bando di concorso completo può essere visionato sul sito web www.ti.ch/concorsi.

(Red)