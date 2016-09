Il divieto di fumo.. sfuma?

Commissione della legislazione - L'iniziativa parlamentare della popolare-democratica Nadia Ghisolfi per vietare il fumo all'aperto non piace a PLR, socialisti e Lega.

È probabilmente destinata ad…andare in fumo l’iniziativa di Nadia Ghisolfi (PPD) che mira a vietare il fumo sulle terrazze di bar e ristoranti. Franco Celio e i liberali radicali in Commissione sono intenzionati a dire no «ad una misura proibizionistica».

«Questo ulteriore divieto ci pare un’esagerazione, la decisione di qualche anno fa di vietare il fumo nei ristoranti può essere sufficiente», sottolinea Celio. Tendenzialmente contrari anche i commissari leghisti, come ci conferma Boris Bignasca, che spiega: «ci sono dei valori importanti da salvaguardare come quello della salute, d’altro canto però c’è anche la libertà personale. È soprattutto una questione di buon senso, aggiunge, se non c’è nessuno in terrazza una persona può fumare tranquillamente, mentre se ci si trova vicino ad alcuni bambini si evita».

L’iniziativa non piace neppure ai socialisti. «Non è evidente l’utilità di questa misura, che sarebbe oltretutto di difficile applicazione. Il problema esiste, ma si può risolvere con un po’ di buona educazione, senza introdurre una proibizione che pare francamente eccessiva», commenta Carlo Lepori. Della stessa idea anche Michela Delcò Petralli (I Verdi) «Creeremmo grossi problemi ai ristoratori. Per le terrazze all’aperto non imporrei nuove misure, anche perché in Ticino dovrebbero preoccupare di più polveri fini e ozono», spiega. Dalla sua Ghisolfi non avrebbe neppure i compagni di partito Maurizio Agustoni e Sabrina Gendotti, riluttanti ad introdurre il divieto di fumo sulle terrazze di bar e ristoranti.

(MS)