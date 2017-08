Il Governo in gita in Val di Blenio

Il luogo è stato scelto dal presidente del Consiglio di Stato, Manuele Bertoli, per il tradizionale preludio alla ripresa dell'attività governativa dopo la pausa estiva.

L’alto Ticino ha ospitato oggi la gita del presidente del Consiglio di Stato, tradizionale preludio alla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Il luogo scelto da Manuele Bertoli per l’edizione di quest’anno è stata la Valle di Blenio, dove i membri del Governo hanno potuto partecipare a una serie di visite culturali e a un pranzo conviviale in compagnia delle autorità comunali della regione.

La giornata si è aperta alla casa Rotonda di Corzoneso (Comune di Acquarossa), con una visita all’archivio della Fondazione che custodisce il patrimonio di Roberto Donetta (1865-1932), pioniere della fotografia. Il Consiglio di Stato si è poi spostato nel Comune di Blenio, dapprima a Olivone, per una visita alla Cà da Rivöi, il primo museo entografico della valle, e in seguito ad Acquacalda per un pranzo nella sede del Centro Pro Natura Lucomagno. Qui il Governo è stato raggiunto dalle autorità comunali bleniesi, rappresentate dai sindaci Claudia Boschetti-Straub (Blenio), Odis B. de Leoni (Acquarossa) e Luca Bianchetti (Serravalle), e dai granconsiglieri Simone Ghisla, Walter Gianora e Gina La Mantia.

La giornata si concluderà con una visita alla vicina alpe Pertusio, dove i consiglieri di Stato degusteranno alcuni formaggi della regione.



(Red)