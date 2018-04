Il Governo incontra Schneider-Ammann

Divide il tema del contratto collettivo per le stazioni di servizio, ma c'è convergenza su altri dossier come quelli relativi a mercato del lavoro e digitalizzazione. (LE FOTO)

Sfoglia la gallery

di Nicola Mazzi

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann era in Ticino, oggi, per un incontro con il Consiglio di Stato e per un invito fattogli dal Club dei Mille del PLR. Alla fine della riunione, durata un’ora e mezza, il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli ha dapprima sottolineato la frequenza di questi vertici con i membri dell’Esecutivo elvetico, ricordando che un paio di settimane or sono il Governo aveva ricevuto Ignazio Cassis.

Diversi i temi trattati. Anzitutto, ha detto il presidente Bertoli, è stato discusso il Parco dell’innovazione (Innopark) in relazione al progetto delle FFS di spostare le Officine di Bellinzona. «Il tema coinvolge anche la Confederazione in quanto è il Consiglio federale che riconosce i parchi tecnologici. Sono soddisfatto per il sostegno politico al progetto ricevuto da Schneider-Amman». Un altro tema messo sul tavolo è stato quello della digitalizzazione, dove sia la Confederazione sia il Cantone stanno cercando di darsi da fare per non perdere il treno. Un terzo tema trattato è stato quello dell’accesso ai mercati finanziari d’oltreconfine e infine si è parlato dell’esclusione del Ticino dal contratto collettivo nazionale per le stazioni di servizio. «Su questo aspetto il Consiglio di Stato ha una posizione divergente dal Consiglio federale» ha ammesso Bertoli.

Schneider-Ammann, da parte sua, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e della digitalizzazione. «Il Ticino ha risposto presente al richiamo di Berna sul concetto dell’Innopark e sono sicuro che farà la sua parte sul tema dell’innovazione, che significa nuovi prodotti, nuove idee, start-up e uno sguardo concreto verso il futuro. Inoltre credo che la blockchain sia un concetto chiave che dobbiamo tenere sotto osservazione per capire come evolverà».

(I dettagli domani sul GdP)